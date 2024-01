CAN 2024 ‍: Le plan de Belmadi pour l'Algérie s'effondre

Dans : CAN 2024.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'Algérie a balayé le Togo 3 buts à 0 en match de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations. Si Djamel Belmadi voulait que son équipe évolue dans l'anonymat, c'est tout l'inverse qui s'est passé et la folie des Fennecs a encore frappé.

L'Algérie sera l'une des grandes favorites de l'édition 2024 de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Avant de rentrer dans leur compétition, les Fennecs disputaient ce vendredi soir un match amical face au Togo. Djamel Belmadi peut être satisfait car ses hommes ont fait le travail, battant les Eperviers 3 buts à 0 grâce à un doublé de Ramy Bensebaïni et une réalisation d'Islam Slimani. Mais alors que le sélectionneur de l'Algérie voulait que personne ne puisse assister à cette rencontre pour ne pas voir ses plans fuiter, c'est l'inverse qui s'est produit.

L'Algérie, c'est du délire

Comme on peut le voir sur un post X de Nabil Djellit ces dernières heures, la rencontre a en effet été diffusée en direct sur Facebook. Et ce ne sont pas moins de 250 000 personnes qui étaient connectées pour regarder le match entre le Togo et l'Algérie dans des conditions parfois dantesques compte tenu du format de l'image. Pas de quoi plaire donc à Djamel Belmadi, qui a peur d'être espionné pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il devra sans doute revoir ses plans dans les prochaines heures. Pour rappel, les Algériens débuteront leur CAN le 15 février prochain face à l'Angola. Avant ça, ils auront un dernier match de préparation mardi contre le Burundi. Belmadi priera donc pour qu'une fuite n'ait lieu. Mais quand on connait la ferveur en Algérie pour l'équipe nationale, tous les scenarii semblent possibles. Réponse très prochainement donc, alors que cette Coupe d'Afrique s'annonce plus serrée que jamais.