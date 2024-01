Algérie ‍: Mahrez a été nul, Belmadi l’avoue enfin

Dans : CAN 2024.

Par Eric Bethsy

Loin de son meilleur niveau depuis le début de la CAN, Riyad Mahrez n’est pas épargné par les critiques. Ses détracteurs s’interrogent sur sa place dans le onze de Djamel Belmadi qui continue de le soutenir, tout en admettant ses contre-performances en Côte d’Ivoire.

Avant son troisième match dans la phase de groupes, l’Algérie est plus que jamais sous pression. Les Fennecs n’ont pas été en mesure de battre l’Angola (1-1) et le Burkina Faso (2-2). Résultat, un résultat défavorable contre la Mauritanie mardi pourrait provoquer une nouvelle élimination dès le premier tour. Autant dire que les supporters donnent de la voix, notamment afin de réclamer la sortie du onze de Riyad Mahrez. Il est vrai que l’ailier d’Al-Ahli a rendu des copies très décevantes depuis le début de cette Coupe d’Afrique des Nations.

On va encore nous dire « oui mais Mahrez sur un coup de patte » alors qu’il est transparent dans le jeu ouais en fait il fait un challenge à la lucarne d’Evry — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) January 20, 2024

L’ancien joueur de Manchester City, très attendu en raison de son statut, n’a pas l’influence espérée sur le jeu de sa sélection. Il n’empêche que le capitaine algérien garde le soutien de son sélectionneur Djamel Belmadi, tout de même prêt à reconnaître les contre-performances de son cadre. « Je ne veux pas que les gens oublient ce que Mahrez sait faire, a réagi le technicien face aux médias. OK ce n'étaient pas ses deux meilleurs matchs en sélection, mais ne le tuez pas trop vite. »

Aouar défend aussi Mahrez

« Je ne vous dirai pas s'il sera titulaire ou sur le banc, ce n'est pas le plus important, a esquivé le sélectionneur des Fennecs. Il reste notre capitaine. Il a toujours joué sous pression. J'ai toute confiance en lui et l'équipe a toute confiance en lui. » En effet, le milieu Houssem Aouar a lui aussi défendu son coéquipier Riyad Mahrez. « C’est un joueur d’expérience, dans sa carrière il a dû vivre des situations encore plus compliquées. On le sent confiant et nous avons toujours confiance en notre capitaine », a assuré l’ancien Lyonnais.