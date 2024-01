CAN 2024 ‍: La Côte d'Ivoire humiliée comme jamais ‍!

Dans : CAN 2024.

Par Guillaume Conte

La Cote d’Ivoire, qui avait besoin d’un point pour se qualifier, a lourdement chuté à domicile face à la Guinée équatoriale (0-4).

D’incroyables largesses défensives ont permis notamment au serial buteur Nsue d’inscrire un doublé, dans un stade d’Abidjan consterné. Au final, le pays hôte de cette CAN 2024 s’est incliné 0-4, et se retrouve troisième avec trois points. C’est la pire défaite de son histoire dans cette épreuve, et ça se passe donc sur ses terres. Même si rien n’est encore fini mathématiquement avec la possibilité de voir les quatre meilleurs troisièmes se qualifier, la différence de buts négatives a de grandes chances de plomber les Ivoiriens, à moins d’une incroyable série de matchs nuls dans les derniers matchs. Dans l’autre match, le Nigéria a assuré la deuxième place du groupe en dominant 1-0 la Guinée Bissau.