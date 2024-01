CAN 2024 ‍: Bayo envoie la Guinée au paradis

Dans : CAN 2024.

Par Alexis Rose

8e de finale de la CAN 2024 :

Stade olympique Alassane Ouattara (Abidjan, Côte d’Ivoire).

Guinée Équatoriale - Guinée : 0 à 1.

But : Bayo (90e+8) pour la Guinée.

Expulsion : Bikoro (55e) pour la Guinée Équatoriale.

Dans un match plein de rebondissements avec un carton rouge avant l’heure de jeu (55e) et un penalty raté par la Guinée Équatoriale quelques minutes plus tard (68e), c’est finalement la Guinée qui se qualifie au bout du temps additionnel avec un but de Mohamed Bayo (98e), l'attaquant du Havre. Avec ce succès, la Guinée passe donc en quarts de finale de cette CAN 2024 et se prépare à affronter l’Egypte ou la RD Congo, qui se jouent ce dimanche soir.