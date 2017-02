Un PSG grand cru gifle Bordeaux !

Dans : Ligue 1, PSG, Bordeaux.

A quatre jours de la réception du FC Barcelone, le PSG est en forme puisque ce vendredi soir les joueurs d'Emery se sont facilement imposés à Bordeaux (0-3) grâce notamment à un doublé de Cavani.

Face à une formation bordelaise en regain de forme depuis le début 2017 et qui restait sur une nette victoire à Caen (0-4), le Paris Saint-Germain souhaitait à la fois revenir à hauteur, même provisoirement de Monaco au classement, et surtout préparer le huitième de finale aller de mardi prochain contre le Barça. Et ce double défi s'est passé comme dans un rêve pour le PSG.

En effet, on jouait depuis à peine six minutes que Cavani ouvrait le score, El Matador reprenant victorieusement de volée un ballon dégagé par Jovanovic (0-1). Le Paris Saint-Germain était clairement dans un grand jour et Bordeaux n'avait pas vraiment l'occasion de contrarier le champion de France en titre. Sur un contre rondement mené, c'est Verratti qui lançait Di Maria, lequel trompait Carrasso juste avant la pause (0-2, 41e).

Au retour des vestiaires, le PSG tuait définitivement le suspense, puisque Cavani trompait une nouvelle fois le portier girondin (0-3, 48e), le buteur parisien marquant là sa 25e réalisation en Ligue 1. La suite était évidemment plus simple, Emery pouvant faire tourner son effectif, notamment en rappelant sur le banc Verratti, Di Maria et Cavani afin de ne pas prendre des risques excessifs. Cette nette victoire du Paris Saint-Germain, la quatrième consécutive à l'extérieur, est probablement la plus probante depuis des lustres. Monaco et le Barça sont prévenus.