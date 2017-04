SCB-OL : On ne peut plus jouer au football à Furiani décrète la LFP

Directeur général exécutif de la Ligue de Football Professionnel, Didier Quillot a pris la parole au lendemain des évènements à Bastia. Le dirigeant de l’instance du football pro a une nouvelle fois dénoncé les agressions subies par les joueurs lyonnais, et la complaisance de certains stadiers dans ces débordements. Si la commission de discipline est indépendante, le message du président de l’instance est toutefois on ne peut plus clair au sujet de la capacité du Sporting à accueillir des rencontres du plus haut niveau.

« Ce qui s’est passé à Bastia est inqualifiable et inacceptable. On ne va pas à un match pour voir des stadiers attaquer les joueurs, des supporters envahir le terrain. Le club de Bastia a failli, la sécurité n’est désormais plus réunie là-bas pour organiser un match. On ne veut pas revoir des images comme cela, c’est évident », a souligné Didier Quillot qui sait que dans une belle saison sportive comme celle que nous vivons, ce genre d’images fait une très mauvaise publicité pour la Ligue 1.