Paris sportifs : Les sanctions tombent, 5 joueurs de L1 concernés

Ce jeudi soir, la commission de discipline de la Ligue a décidé de punir les « joueurs professionnels qui n’ont pas respecté l’interdiction de paris sportifs sur les compétitions organisées par la LFP suite au croisement des fichiers effectué durant la première partie de la saison 2016-2017 ».

Ainsi, Valentin Eysseric (Nice) a été épinglé de trois matchs avec sursis, tout comme Jordan Marié (Dijon). Même sanction pour Yoan Cardinale (Nice), qui prend en plus 1 000 euros d'amende. Gaël Danic (SC Bastia) a écopé de trois matchs de suspension, dont deux avec sursis. Et pour le reste, le jeune Gaëtan Robail (Paris Saint-Germain) a été sanctionné de trois matchs avec sursis et 500 euros d'amende, et Romain Philippoteaux (FC Lorient) a pris deux matchs de suspension, dont un avec sursis.