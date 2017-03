Nice s'arrache encore pour sauver un point contre Caen

Dans : Ligue 1, OGCN, SMC.

Toujours dans la difficulté pour conserver son rythme de candidat au titre, Nice s’est encore une fois arraché pour aller chercher le match nul face à Caen, ce vendredi à l’Allianz Riviera (2-2).

Le scénario avait pourtant longtemps tourné au match catastrophe. En première période, d’un coup de tête dont il a le secret, Santini ouvrait le score (0-1, 36e). Après le repos, cela continuait avec un but en contre de Karamoh, qui évitait une sortie à contre temps de Cardinale puis un retour raté de Danté pour doubler la mise (0-2, 50e). Ajoutez à cela la sérieuse blessure de Cyprien au genou, et cela ressemblait à un cauchemar pour les Aiglons.

Mais comme souvent à 0-2, il suffisait d’un but pour tout relancer. Vercoutre se trouait sur un centre au second poteau, et Balotelli poussait le ballon au fond (1-2, 71e). Nice se ruait à l’attaque et Donis égalisait d’un tir qui touchait les deux poteaux avant de rentrer (2-2, 77e). La chance avait tourné, même si les Aiglons ne trouvaient pas une dernière fois la faille, devant se contenter d’un nul qui ne leur permet pas de mettre la pression sur Bordeaux. Pour Caen, c’est toujours un point de grappiller sur le maintien.