Nice reste bloqué face à Metz

Dans : Ligue 1, OGCN, Metz.

Metz a tenu bon pendant 90 minutes pour mettre en échec une équipe de Nice dominatrice mais sans imagination (0-0). Les Lorrains se rassurent malgré leur dernière place, tandis que Nice perd clairement deux points.

Pour la reprise des choses sérieuses en championnat, Nice devait montrer que malgré les absents qu'étaient Balotelli, Seri, Eysseric et Belhanda, il était capable de tenir son rang. Dans une première période bien timide, cela ne sautait pas aux yeux, même si un Souquet très remuant mettait le feu à deux reprises avant la pause (41e et 45e).

Cela s’accélérait après le repos, et des deux côtés. Benitez, le remplaçant de Cardinale, ne chômait pas, et sortait notamment un gros arrêt devant Cohade (49e). La fin de rencontre était niçoise, avec notamment une frappe à ras du poteau de Pléa, qui symbolisait toutefois une équipe azuréenne méconnaissable à domicile. Ce 0-0 sanctionnait cette rencontre, et met donc l’OGCN à portée de fusil de Monaco en cas de victoire des voisins monégasques à Marseille.