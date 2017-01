Nice regardera PSG-Monaco en leader de la L1

Dans : Ligue 1, OGCN, EAG.

Nice a repris ses bonnes habitudes, avec un succès devant Guingamp (3-1) plein d’efficacité. Cela permet au Gym de prendre la tête de la Ligue 1 avant PSG-Monaco.

Nice, qui sortait d’une série inhabituelle de quatre matchs sans victoires toutes compétitions confondues, n’avait pas de choix ce dimanche à l’Allianz Riviera s’il voulait continuer à se mêler à la lutte pour le titre. Et cela débutait très bien puisque, sur un service en or d’Eysseric, Pléa concluait plein de sang-froid (1-0, 11e). Avec un Seri à la baguette, le jeu niçois était beaucoup plus fluide, et l’Ivoirien se permettait même d’être à la conclusion avec un tir dévié qui surprenait Johnnson (2-0, 38e).

Après le repos, la musique était toutefois totalement différente. Nice jouait trop facile, et Guingamp revenait logiquement au score d’un bel enchainement signé Briand (2-1, 63e). Guingamp poussait, et Nice contrait, ce qui ravissait Balotelli, parfaitement servi par Souquet pour clore la marque (3-1, 87e). Une victoire pleine de réussite pour Nice, qui retrouve sa recette du début de saison, et reprend même la tête du championnat en attendant le choc entre le PSG et Monaco.