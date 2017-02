Monaco inefficace, c'est possible et ça coûte deux points

Dans : Ligue 1, Monaco, Bastia.

Monaco n’a pas trouvé la solution face à Bastia, se contenant d’un match nul 1-1 qui reste une déception étant donnée l’énorme domination des visiteurs dans la dernière demi-heure.

Contrairement à ses bonnes habitudes en Ligue 1, Monaco ne parvenait pas à prendre d’entrée de jeu la mesure de son adversaire. Résultat, les Bastiais y croyaient, et ils avaient bien raison puisque d’une tête au second poteau, Diallo ouvrait le score avec ce but validé par la goal-line technologie (0-1, 18e). A la pause, cet avantage était presque logique, tant Monaco ne trouvait pas la solution, mais tout changeait après le repos, avec notamment l’entrée du métronome Fabinho.

Immédiatement, sur une action d’école, Bernardo Silva égalisait de la tête sur un centre de Touré (1-1, 52e). Et c’était parti pour une fin de match à sens unique, avec des situations miraculeuses pour empêcher Monaco de faire la différence, entre le retourné de Falcao (61e), le mauvais choix dans la finition de Lemar (78e), le ballon de Mbappe qui roule devant la ligne (81e) ou les deux dernières occasions mal négociées par ce même Mbappe (84e et 87e). Résultat, Bastia tenait ce nul valeureux, tandis que Monaco, assuré de rester leader, offre au PSG l’occasion de revenir à un point en cas de succès contre Toulouse dimanche soir.