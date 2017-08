Le PSG balaye l'ASSE 3-0, et sans forcer

Dans : Ligue 1, PSG, ASSE.

Le Paris Saint-Germain continue son parcours parfait en tête de la Ligue 1, avec un succès logique sur Saint-Etienne (3-0), même si c’est un pénalty litigieux qui a permis à Cavani d’ouvrir le score.

En effet, les Verts tenaient bon en début de match, même s’ils avaient totalement laissé le ballon aux Parisiens. Mais sur un ballon en profondeur de Neymar, Cavani était très légèrement retenu par Janko, mais suffisamment pour s’écrouler et obtenir un pénalty qu’il transformait en force près du poteau (1-0, 20e). Ce but ne servait pas forcément de déclic, Pastore et Neymar ne trouvant pas l’ouverture dans le jeu pour un résultat assez brouillon. Résultat, Sainté se découvrait avant la pause, et s’installait même dans le camp parisien, sans parvenir à tromper un Areola vigilant notamment devant Bamba (25e).

Après le repos, Paris se mettait rapidement à l’abri sur un coup-franc vite joué conclu par Motta sur une remise de Marquinhos (2-0, 51e). Face à une équipe stéphanoise quasiment inoffensive, cela suffisait largement, même si Areola se mettait en évidence sur une nouvelle frappe croisée de Bamba (73e). Les Verts n’y étaient plus, physiquement notamment, et le PSG s’offrait un succès très tranquille avec un dernier but de Cavani (3-0, 90e) pour confirmer sa première place et son début de saison parfait.