L1 : Riolo compare l'OL et l'OM et donne un avantage...

Dans : Ligue 1, OL, OM.

Après deux journées de championnat, Daniel Riolo dresse un premier bilan de ce qu'il a vu de notre Ligue 1. Et pour le journaliste de RMC, il est évident que désormais l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille ont des ambitions et un style de jeu presque similaires. Au moment de faire un pronostic, Daniel Riolo penche plutôt pour l'OM qu'il voit finir sur le podium de la Ligue 1, même s'il regrette les choix parfois trop franco-français de Rudi Garcia.

« Lyon et l’OM présentent les mêmes caractéristiques. Peu de maîtrise d’ensemble, mais assez de confiance pour gagner les matches. A l’OL, Tousart au milieu, Traoré et Fekir, sont les joueurs que j’ai pour l’instant envie de mettre en avant. La générosité de Diaz est également notable. A Marseille, ce qui me semble évident, c’est la continuité par rapport à la fin de la saison dernière. Et comme je crois que les recrues vont améliorer la qualité du groupe, je continue de penser que Marseille sera bel et bien un candidat au podium. La seule réserve, c’est cette tendance "french touch" chez Garcia au conservatisme. Le petit changement prudent qui va bien en seconde période. La prise de risque toujours très mesurée », explique, sur son blog, Daniel Riolo.