L1 : Le derby pour Bordeaux, Diabaté réveille Metz

Dans : Ligue 1, Bordeaux, Metz.

Lors du vingt-et-unième multiplex de la saison en Ligue 1, Bordeaux est revenu aux portes du Top 5 en gagnant face à Toulouse (1-0) et Metz est sorti de la zone rouge grâce à sa victoire contre le MHSC (2-0).

Ce samedi soir, deux matchs concernaient la course au Top 5. Avec en tête d'affiche le derby breton entre Guingamp et Rennes. Après avoir ouvert la marque par Diallo avant le carton rouge du Rennais Prcic en fin de première mi-temps, l'En Avant pensait conforter sa cinquième place, mais c'était sans compter sur Gourcuff, qui arrachait le nul rennais d'un magnifique but (1-1). Avec seulement deux victoires en dix matchs, l'EAG stagne et se retrouve à portée de fusil de l'OM. Derrière le SRFC, Bordeaux a battu un Toulouse réduit à 10 grâce au premier but de Vada en L1, inscrit à la 14e seconde de jeu (1-0). Les Girondins, qui n'avaient plus gagné en championnat depuis novembre, grimpent au huitième rang avec 29 points, trois unités devant le TFC, désormais dixième.

Concernant la lutte pour le maintien, Metz a fait la très bonne opération de la soirée. En venant à bout d'un Montpellier en crise grâce à un doublé de leur recrue hivernale Diabaté (2-0), les Grenats ont mis fin à une série noire de six matchs sans victoire. Le FCM sort ainsi de la zone rouge avec 21 points et se rapproche à deux unités de son adversaire du soir, toujours 13e. Juste derrière le MHSC, Lille a recollé en enchaînant un troisième nul de suite en championnat contre le club de Dijon (0-0), qui grimpe, lui, de deux rangs avec ses 21 points.