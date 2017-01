L1 : Lacazette régale, l'OL remet l'OM à bonne distance

Dans : Ligue 1, OL, OM.

Dans le choc des Olympiques, Lyon s'est tranquillement imposé contre Marseille grâce notamment à un doublé de Lacazette (3-1). Si l'OM n'entre donc pas dans le Top 5 de la Ligue 1, l'OL reste aux abords du podium.

Cette année, l'Olympico, entre deux équipes battues le week-end dernier après une série de quatre victoires en championnat, avait une saveur particulière. Et ceci se traduisait par un début de match tout feu tout flamme, avec des occasions côté marseillais, pour Sarr (11e), et côté lyonnais, pour Fekir (22e), Tolisso (23e) et Lacazette (41e). Mais c'est bel et bien l'OL qui allait ouvrir la marque juste avant la mi-temps ! Servi côté gauche, Valbuena repiquait dans l'axe en crochetant Sakai avant d'envoyer une magnifique frappe dans le petit filet opposé (1-0 à la 43e).

Au retour des vestiaires, Marseille tentait de réagir, avec Gomis (46e) ou Zambo (48e), mais les Lyonnais mettaient le but du break à l'heure de jeu. Profitant d'une mauvaise remise de Sanson, Lacazette marquait dans l'axe d'une frappe du plat du pied (2-0 à la 61e). Le match était plus ou moins plié, mais Doria relançait le suspense du gauche à bout portant sur un ballon naviguant dans la surface (2-1 à la 67e)... Avant que Lacazette ne mette tout le monde d'accord avec un doublé après avoir dribblé Pelé et marqué dans le but vide (3-1 à la 75e). Mise à part la première entrée en jeu de Depay sous le maillot de l'OL, la fin de la rencontre était sans saveur et Lyon s'imposait donc contre Marseille (3-1).

Grâce à ce bon résultat, l'OL conforte sa quatrième place en revenant à huit points du podium, avec un match en moins. L'OM, de son côté, échoue encore contre un gros bras du championnat et descend à la septième place.