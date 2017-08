L1 : L'ASSE ne s'arrête plus, Nice et Nantes se lancent

Dans : Ligue 1, ASSE, OGCN, Nancy.

Lors du troisième multiplex de la saison en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne s'est solidement installée sur le podium alors que Nice et Nantes ont ouvert leur compteur.

Suite au faux pas de l'OL contre Bordeaux, Saint-Etienne disposait d'une occasion en or pour monter provisoirement sur le podium. Et les Verts n'ont pas laissé passer leur chance ! Face à un Amiens bien faible, qui occupe désormais la place de lanterne rouge, l'ASSE n'a pas forcé son talent pour s'imposer tranquillement (3-0), avec un doublé de Dabo et une nouvelle réalisation de Bamba, auteur de son deuxième but en trois matchs. Avec neuf points, le club du Forez rejoint donc Monaco en tête du championnat.

L'autre fait marquant de la soirée, c'est la première victoire de la saison de Nice. Après deux défaites en L1 et un revers contre Naples en barrage aller de la LDC, Nice a retrouvé le sourire en gagnant contre Guingamp (2-0). Pour la première de Sneijder, qui n'a pas été étincelant, l'OGCN a donc lancé sa saison, grâce notamment à un but de Plea, la bête noire de l'En Avant sachant que l'attaquant a été décisif sept fois lors de ses sept rencontres contre les Bretons.

Dans les autres matchs du soir, Nantes est venu à bout de Troyes (1-0), avec un but de Sala, le sauveur maison. Réduit à 10 contre 11 après l'expulsion d'Awaziem à la demi-heure de jeu, la troupe de Ranieri gagne donc son premier match de la saison. De son côté, Rennes pensait tenir sa première victoire, mais Dijon repartait de Bretagne avec le nul (2-2) grâce à un penalty de Tavares marqué dans le temps additionnel. Et Montpellier a arraché un précieux point face à Strasbourg (1-1). Avec quatre points, ces deux dernières formations s'installent aux portes du Top 10.