Centre de Formation : Lyon, Monaco, PSG, un podium en or !

Dans : Ligue 1, OL, Monaco, PSG.

Toujours très attendu, le classement des centres de formation français a été dévoilé ce mercredi par le site EspoirsDuFootball. Et encore une fois c'est l'Olympique Lyonnais qui est sur la plus haute marche du podium avec un total de 4271 points, l'OL devançant l'AS Monaco (4039 pts) et le Paris Saint-Germain (3617 pts). Cette note est obtenue en additionnant différents critères tels que les contrats pros signés par des jeunes formés au club, le nombre de matches joués par les joueurs issus du centre de formation, les sélections, le niveau d'étude et le nombre d'éducateurs. A noter que l'Olympique Lyonnais n'est premier que dans une seule catégorie, celles des matches joués par des joueurs formés à l'OL, mais que le club de Jean-Michel Aulas est le plus régulier sur l'ensemble des critères.

Derrière le trio de tête, on trouve Nantes, Toulouse, Metz, Bordeaux, puis trois formations de Ligue 2, Auxerre, Le Havre et Sochaux. Parmi les mauvais élèves, on note l'ASSE, seulement 15e, et bien évidemment l'Olympique de Marseille, 20e. Jacques-Henri Eyraud a bien compris que cette situation ne pouvait plus durer et le patron de l'OM a fait de la formation une de ses priorités.