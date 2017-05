Roma : Furia à Rome pour le dernier match de Totti

Dans : Serie A, Foot Europeen.

La nuance est de taille. Si Francesco Totti n’est pas encore certain de raccrocher les crampons à la fin du mois, il dispute en tout cas avec certitude ses derniers matchs avec son club de toujours, l’AS Roma. A près de 40 ans, le meneur de jeu historique du club ne prolongera pas, et disputera son ultime rencontre au stade olympique le 28 mai prochain face au Genoa. Et à deux semaines du rendez-vous, l’AS Roma annonce d’ores et déjà que le stade sera à guichets fermés, toute la ville ayant souhaité assister au dernier match de Francesco Totti. On peut le comprendre.