Juve : Un chèque de 100ME pour oublier la légende Buffon ?

Il était l’une des cibles du Paris Saint-Germain au mercato, qui a finalement lâché l’affaire devant la gourmandise de l’Atlético Madrid : Jan Oblak est resté en Liga malgré de nombreuses sollicitations. Mais visiblement, outre l’intérêt du PSG, de nombreux clubs pensent sérieusement à l’international slovène pour se renforcer dans les prochains mois. C’est notamment le cas de la Juventus Turin qui a ciblé l’ancien portier du Benfica Lisbonne.

Allegri pas convaincu par Szczęsny ?

Selon les informations du journal AS, la Vieille Dame viserait clairement Jan Oblak pour prendre la succession de Gianluigi Buffon dans les prochaines années. Cet été, la Juve a pourtant recruté Wojciech Szczęsny (27 ans), le présentant comme le futur du club à ce poste. Mais visiblement, Massimiliano Allegri veut une pointure et l’homme dont la clause libératoire est fixée à 100ME lui plaît bien. Reste à voir si la Juventus Turin, qui a déjà dépensé plus de 90ME il y a un an sur Gonzalo Higuain, acceptera de payer une nouvelle somme à trois chiffres au mercato. Pour remplacer une légende comme Buffon, rien ne semble impossible…