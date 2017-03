Italie : Gianluigi Buffon va disputer son 1000e match en pro !

Dans : Serie A, Mondial 2018.

Ce vendredi, à l’occasion du match entre l’Italie et l’Albanie, Gianluigi Buffon atteindra la marque assez incroyable des 1000 matchs professionnels en carrière.

Un chiffre qui prouve l’incroyable longévité et bien évidemment le talent du gardien champion du monde en 2006, et qui a su maintenir ce niveau encore plus de 10 ans plus tard. Il est le deuxième italien à atteindre ce chiffre derrière l’inusable Paolo Maldini. Mais le gardien le plus cher de l’histoire lorsqu’il est passé de Parme à la Juventus n’entend pas encore parler de retraite, lui qui préfère savourer chaque moment passé sur le terrain, à 39 ans.

« Dans ma tête, et comme c'est le cas pour tout le monde, j'ai quelques objectifs à atteindre. On verra si je vais atteindre celui-là (celui du 1000e match) et comment je vais le faire. En ce qui me concerne, ça sera un bel objectif à atteindre. Et c'est la seule certitude que je peux vous donner c'est qu'il n'y aura pas un autre 1000e match. Je dois penser à cela, je vais devoir sentir les choses moi-même. Je verrai ce que je vais savourer dans ce moment-là. Dans ma tête, j'ai à la fois le calme et les certitudes sur ce qui va arriver. Dans la vie, gagner c'est très important, mais quand on veut trop gagner, on finit par se brûler les ailes », a prévenu Gianluigi Buffon, histoire de rappeler qu’il ne fera pas la saison de trop s’il sent qu’il n’a plus le niveau nécessaire pour être titulaire avec la Juventus ou l’équipe d’Italie.