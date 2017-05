PL : Ibrahimovic a été opéré, il n'arrête pas sa carrière

Dans : Premier League, PSG, Foot Europeen.

Mino Raiola a annoncé ce mardi dans un communiqué que l'opération de Zlatan Ibrahimovic, victime d'une rupture des ligaments du genou droit avec Manchester United en Europa League, s'était bien déroulée lundi dans une clinique de Pittsburgh. « Zlatan Ibrahimovic a été opéré avec succès. Il va récupérer et ne souffre pas d'une blessure qui va mettre un terme à sa carrière », a précisé l'agent du buteur suédois. Reste à savoir où Zlatan Ibrahimovic reprendra sa carrière, puisque son contrat avec Manchester United s'achève en juin prochain, même si une option pour une saison supplémentaire existe. On voit difficilement les Red Devils prolonger Ibra d'un an alors qu'il ne reviendra au mieux qu'au coeur de l'automne prochain.