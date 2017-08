PL : Diego Costa détruit l'image bien propre d'Antonio Conte

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Diego Costa a clairement fait part de son désir de rejoindre l'Atlético Madrid lors de ce mercato, et devant la situation totalement bloquée, l'attaquant passe à l'étape suivante ce lundi en s'attaquant frontalement à Antonio Conte. Ce dernier, qui avait prévenu Diego Costa en juin dernier par SMS qu'il ne comptait plus sur lui, doit avoir les oreilles qui sifflent suite à l'interview du buteur de Chelsea dans le Daily Mail. Car pour Diago Costa, le technicien italien de Chelsea a un comportement scandaleux à son encontre.

« Certaines choses se sont passées avec le coach. J’étais sur le point de prolonger mon contrat en janvier et ils ont freiné les choses. Je soupçonne le manager d’être derrière tout ça. Il a demandé à ce que ça se déroule de la sorte (…) Ses idées sont figées. J’ai compris quel type de personne c’était. Je le respecte en tant que grand coach, il a fait du bon travail, mais je ne le respecte pas en tant que personne. Ce n’est pas un entraîneur qui est proche de ses joueurs. Il est très distant, n’a pas de charisme, balance Diego Costa, qui s’insurge face à la décision de Chelsea de le mettre au placard et qui explique qu'il est toujours en contact avec plusieurs de ses coéquipiers malgré cette décision des Blues. Ils voudraient que je n’aie plus accès au vestiaire de l’équipe première et que je n’aie plus de contact avec mes coéquipiers ? Je ne suis pas un criminel! Ce n’est pas juste d’être traité comme ça après tout ce que j’ai fait ici. Donc s’ils veulent me donner des amendes, qu’ils ne se gênent pas de le faire. »