PL : Crystal Palace pousse Arsenal et Wenger dans la crise

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Dans le court déplacement à Crystal Palace, qui se bat pour se maintenir en Premier League, Arsenal espérait bien s'imposer avant de recoller à Manchester United. Mais face à des Eagles inspirés, les Gunners ont été totalement à côté de la plaque et se sont inclinés (3-0) pour la quatrième fois consécutive loin de l'Emirates Stadium...en encaissant à chaque fois trois buts.

Sous le regard d'un Arsène Wenger clairement désabusé, Arsenal a été incapable de réagir et ce résultat laisse la formation londonienne à une peu glorieuse 6e place. Une position qui fait que la qualification pour la prochaine Ligue des champions semble de plus en plus problématique. Voilà qui va évidemment remettre une pression énorme sur le manager français des Gunners, qui encore une fois n'a pas échappé aux pancartes Wenger Out.