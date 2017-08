PL : City propose Sterling pour Sanchez, Wenger réclame Agüero !

Dans : Premier League, Mercato.

Cible de Manchester City depuis le mois de juin dernier, Alexis Sanchez n’a toujours pas quitté Arsenal, alors même qu’il n’a plus qu’un an de contrat à Londres. Visiblement, l’humiliation subie à Liverpool le week-end dernier (4-0) a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour l’international chilien, qui souhaiterait quitter les Gunners. Selon Sky Sports, Manchester City a profité de la situation pour revenir dans la danse…

Très fiable Outre-Manche, le média indique que Manchester City a proposé d’échanger Raheem Sterling (plus une somme d’argent) pour récupérer Alexis Sanchez avant le 31 août. Une proposition tentante, mais qui aurait été refusée par Arsène Wenger. Ce dernier ne serait pas intéressé par l’international anglais et aurait demandé aux Citizens d’inclure Sergio Agüero dans la transaction ! En concurrence avec Gabriel Jesus dans l’équipe de Pep Guardiola, l’Argentin reste néanmoins un joueur cadre du club de Manchester et cette requête du technicien d’Arsenal ne devrait pas être acceptée… A moins d’un incroyable retournement de situation.