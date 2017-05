PL : City, c'est pas le Bayern, ni le Barça selon Guardiola

Dans : Premier League.

Actuellement quatrième de Premier League avec Manchester City derrière Chelsea, Tottenham et Liverpool, Pep Guardiola vit une première saison moyenne en Angleterre. Le technicien espagnol a par ailleurs été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Des résultats qui ne lui coûteront pas sa place, les dirigeants des Citizens ayant la volonté de laisser à l’ancien coach du Bayern Munich la volonté de réussir.

Devant les médias, l’entraîneur de 46 ans a expliqué que ses mauvais résultats auraient eu raison de lui au FC Barcelone ou au Bayern. « Dans ma situation, dans un grand club, je suis viré. C'est certain. J'avais de la pression en arrivant comme entraîneur à Barcelone, alors que je n'avais aucune réputation pour me protéger. Dans ce club-là, si en six mois vous ne gagnez pas, vous êtes dehors. A Barcelone ou au Bayern Munich, vous devez gagner avec de l'avance. Sinon, on ne vous donne pas de seconde chance. Ici, on m'a donné une seconde chance et je vais essayer d'y arriver » a expliqué le Catalan, pour qui conserver la quatrième place significative de qualification en Ligue des Champions est indispensable dans cette fin de saison.