PL : Après son terrible choc à la tête, Ryan Mason reprend conscience

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Dimanche après-midi, lors du match entre Chelsea et Hull City (2-0), Ryan Mason a été victime d'un violent choc à la tête dans un duel avec Gary Cahill. Après sa sortie sur civière, tout le monde craignait le pire et le Daily Mirror annonçait même un joueur « entre la vie et la mort »... Mais au final le milieu de terrain anglais souffre d’une fracture du crâne et a pu reprendre ses esprits quelques heures plus tard. Il a été opéré en neurochirurgie, « son état est stable et il devrait rester à l’hôpital ces prochains jours » précise même son club dans un communiqué. Le joueur a reçu la visite de plusieurs joueurs de Chelsea, dont Gary Cahill.