Lloris remplacé à Tottenham par Maignan, la double lame ?

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie, Hugo Lloris pourrait quitter Tottenham pendant le prochain mercato estival. Les Spurs préparent déjà la succession du Français. Et parmi les gardiens convoités figure le nom de Mike Maignan, qui a déjà remplacé son compatriote en équipe de France.

Pour son premier match en tant que numéro 1, Mike Maignan a déjà marqué les esprits en équipe de France. Le gardien du Milan AC, peu sollicité contre les Pays-Bas (4-0) vendredi, a quand même repoussé le penalty de Memphis Depay. Un exercice dans lequel Hugo Lloris ne brillait pas. Au vu des réactions, on croirait presque que le Milanais a déjà fait oublier son prédécesseur en sélection… avant de l’éclipser en club ? C’est effectivement l’une des hypothèses avancées par Football Insider.

Si c’était Lloris à la place de Mike Maignan pic.twitter.com/7ywRM3d3kP — Zedinho2 (@jijirestreint) March 24, 2023

La semaine dernière, cette même source affirmait que Tottenham souhaitait pousser Hugo Lloris vers la sortie. Le jeune retraité international a accumulé les erreurs grossières cette saison et n’a plus la confiance de ses dirigeants, désireux de recruter un nouveau titulaire plus jeune. Une short-list aurait déjà été établie avec les noms de David Raya (Brentford), Robert Sanchez (Brighton) Dean Herderson (prêté par Manchester United à Nottingham Forest) et Mike Maignan. Bien sûr, nos confrères indiquent que certaines pistes sont plus accessibles que d’autres.

Maignan ne devrait pas bouger

Il est évident que le Milan AC ne sera pas facile à convaincre tant l’ancien portier du LOSC a mis tout le monde d’accord. L’international tricolore a totalement effacé la déception des supporters milanais après le départ de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Pas sûr que Tottenham soit prêt à faire des folies pour arracher le Rossonero sous contrat jusqu’en 2026. De son côté, Hugo Lloris pourrait revenir en France afin d’y terminer sa carrière. Le gardien de 36 ans, formé à l’OGC Nice et passé par l’Olympique Lyonnais, serait sollicité par plusieurs clubs de Ligue 1.