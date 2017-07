Officiel : Zouma prolonge à Chelsea et part à Stoke City

Dans le viseur de plusieurs clubs de L1 au cours de ce mercato estival, et notamment de l'OM et de l'OL, Kurt Zouma va poursuivre sa carrière en Premier League. Après avoir prolongé son contrat avec Chelsea jusqu'en 2023, le défenseur central français a effectivement été prêté pour une saison à Stoke City.

✍️ #SCFC are pleased to confirm the signing of @KurtZouma on a season-long loan from @premierleague Champions @ChelseaFC#WelcomeZouma ????⚪️ pic.twitter.com/Y0zlU0Sa8d