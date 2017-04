Officiel : Chelsea et John Terry annoncent leur rupture

Véritable légende de Chelsea depuis ses grands débuts en Premier League le 28 octobre 1998, John Terry va quitter définitivement les Blues à l'issue de cette saison. En effet, le CFC vient d'annoncer la nouvelle : « John Terry et Chelsea annoncent aujourd'hui que le capitaine quittera le club à la fin de la saison. Tout le monde à Stamford Bridge souhaite exprimer une énorme reconnaissance à John tout en lui souhaitant bonne chance pour l'avenir », a lancé le club londonien sur son site.

Très peu utilisé cette saison par Antonio Conte, Terry est cependant en passe de quitter son club de toujours par la grande porte puisqu'un cinquième titre de Champion d'Angleterre lui tend les bras, sachant que Chelsea est premier de son championnat avec quatre points d'avance sur Tottenham à six journées de la fin.

John Terry and Chelsea Football Club today jointly announce our captain will leave the club at the end of the season https://t.co/zQZe6zPLGC