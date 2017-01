Ce jeudi, Arsenal a annoncé les prolongations de trois Français. Laurent Koscielny, Francis Coquelin et Olivier Giroud ont effectivement signé un nouveau bail. Si le club londonien n’a pas communiqué la durée de ces contrats, le défenseur central a indiqué sur Twitter qu’il avait signé jusqu’en 2020.

