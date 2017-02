MU : Mourinho réalise que Pogba à 110ME « c'était pas cher »

Dans : Premier League, Mercato, Serie A.

Quelques mois après avoir recruté Paul Pogba à Manchester United, José Mourinho estime que son prix de 110 millions d'euros n'est pas si démesuré que cela.

Sorti par la petite porte en direction de la Juventus en 2012, Paul Pogba est revenu l'été dernier à Manchester United, un club où il avait terminé sa formation, dans un transfert ronflant. Transféré pour 110 ME, le milieu de terrain français est donc devenu le joueur le plus cher au monde. Si ce montant record a fait couler beaucoup d'encre, et notamment auprès de ceux qui critiquent le football business, celui-ci n'étonne pas José Mourinho. D'après l'entraîneur des Red Devils, le prix de Pogba est finalement raisonnable, lui qui tient donc à défendre un joueur montant clairement en puissance en cette deuxième partie de saison, et son récent match contre l'ASSE (3-0) l'atteste.

« Je suis assez certain que l'été prochain, des joueurs qui ont la moitié de sa qualité coûteront autant sinon plus que lui. J'attends ce moment pour les gens arrêtent de le scruter. Dans quelques années, nous réaliserons qu'il n'était pas cher, mais peu de clubs ont cette vision », a déclaré, en conférence de presse, le coach portugais, qui estime même que le transfert record de Pogba sera rapidement battu par d'autres en cours des prochaines années.