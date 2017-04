MU : Mourinho bave devant trois de ses joueurs

Dans : Premier League, Foot Europeen, Ligue des Champions.

José Mourinho, entraîneur de Manchester United, après la victoire contre Chelsea (2-0) : « Les joueurs se sont battus contre tout. Leur performance a été très bonne. Du repos pour certains joueurs ? Non, j'ai juste aligné la meilleure équipe possible contre le leader. Tout le monde a fait ce qu'il fallait. Mais Bailly et Rojo méritent une mention spéciale. Rashford ? Il a joué fantastiquement bien. Il avait une chance, et il a marqué un but important au début du match, ce qui a donné à l'équipe une plus grande confiance et de la stabilité. Je suis vraiment heureux pour l'équipe. Et le résultat est bon puisque Manchester City et Liverpool n'ont rien lâché devant. Je ne peux pas encore donner la Premier League. Nous devons essayer de finir le plus haut possible. Et j'espère que personne ne critiquera notre dernière ligne droite. La LdC ? Tant que c'est possible mathématiquement, nous devons y croire ! ».