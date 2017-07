MU : Lukaku, Lindelof, un mercato presque pourri pour Mourinho

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Les dirigeants de Manchester United, qui sont les plus dépensiers d’Europe sur les dernières années, ont de quoi s’arracher les cheveux. José Mourinho, qui a quasiment carte blanche sur le recrutement, attend encore des arrivées alors que Victor Lindelof et Romelu Lukaku ont été recrutés pour un total de 110 ME. Pas de quoi convaincre le Special One, qui ne s’est pas gêné pour le faire savoir en public lors de la tournée américaine de son équipe.

« On veut toujours plus. Il y a toujours de la place pour accueillir plus de nouveaux joueurs, et s’améliorer. Je ne peux pas dire que je suis heureux avec notre marché des transferts. Je ne blâme personne, c’est difficile, c’est une réalité. Le marché prend un virage complètement fou, et certains joueurs sont difficiles, voire impossibles, à aller chercher », a expliqué José Mourinho, qui fait référence à l’achat raté d’Alvaro Morata, qui quitte le Real Madrid pour rejoindre Chelsea. Néanmoins, José Mourinho aimerait que son club fasse un gros effort financier pour faire venir Ivan Perisic en provenance de l’Inter Milan. Le message est passé.