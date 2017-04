Mercato : Hazard conseille à Batshuayi de déjà se barrer

Dans : Premier League, Mercato, OM.

Très prometteur sous le maillot de l'Olympique de Marseille ces deux dernières saisons, Michy Batshuayi est en train de mourir à petit feu du côté de Chelsea.

Transféré l'été dernier pour 40 millions d'euros, l'attaquant belge n'a toujours rien prouvé en Angleterre. Auteur de cinq buts, dont quatre en coupes nationales, en 22 matchs, Batshuayi n'a pas la confiance d'Antonio Conte, qui ne laisse que des miettes à la doublure de Diego Costa dans sa quête de titre en Premier League. Et cela semble chagriné Eden Hazard, qui estime que son compatriote et coéquipier belge a les capacités pour s'imposer dans un grand club... mais peut-être pas à Chelsea.

« Le conseil que je donne à tout joueur qui manque de temps de jeu : il faut jouer ! Il doit essayer de jouer plus à Chelsea. Ou qu’il trouve un autre club pour rebondir. Car depuis son arrivée, Diego Costa a marqué beaucoup de buts cette saison, ce qui a limité les opportunités pour Michy. Vit-il tout cela difficilement ? Bien sûr. Ce n’est pas simple, quand on a vécu une belle saison à Marseille, d’enchaîner avec une saison sans parvenir à jouer et à marquer. Mais cela va lui servir d’expérience. Je m’entends très bien avec lui, je lui souhaite de redécouvrir le plaisir de jouer, en marquant des buts comme il a su le faire pendant plusieurs années, que ce soit au Standard ou à Marseille. Il a cette qualité : dans la surface, c’est un grand attaquant », a lancé, sur La Dernière Heure, Hazard, qui demande donc à Batshuayi de quitter Chelsea s'il n'arrive pas à grappiller du temps de jeu avant le début de la saison prochaine.