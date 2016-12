Man United : Mourinho bloque Martial et lui donne une leçon

Dans : Premier League, Mercato.

En difficulté cette saison à Manchester United, Anthony Martial (21 ans) a l’opportunité de partir en prêt pour se relancer. En effet, le FC Séville est intéressé et ne laisse pas l’attaquant indifférent.

Encore faudrait-il que le Français obtienne un bon de sortie. Car contrairement a son compatriote Morgan Schneiderlin, Martial n’a pas l’autorisation de José Mourinho, affirme The Times. Le manager mancunien voudrait que l’ancien Monégasque prenne exemple sur son coéquipier Henrikh Mkhitaryan, écarté en début de saison et performant ces dernières semaines.

« Cette saison, j'ai plus de difficultés avec un autre joueur, (...) c'est Mkhitaryan, a raconté le Portugais à SFR Sport. Mais Mkhitaryan était complètement ouvert et compréhensif. (…) Il a beaucoup travaillé sans jouer, mais il a tout fait pour être au niveau. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, il a joué des matchs où personne ne l'attendait et il a été élu homme du match. Il a été phénoménal et les gens ont réalisé que le temps passé en dehors du groupe lui a été bénéfique. Il fallait qu'il s'améliore. » Martial sait ce qui lui reste à faire.