Man United : Mourinho vire Schneiderlin avec classe

Dans : Premier League, Mercato.

Ça sent le départ pour Morgan Schneiderlin (27 ans). Apparu à trois reprises en Premier League cette saison, pour 11 minutes de jeu, le milieu de Manchester United n’a pas les faveurs de José Mourinho.

D’ailleurs, le manager des Red Devils a clairement expliqué qu’il ne retiendrait pas le Français cet hiver. Mais afin de ne pas le pousser vers la sortie trop brutalement, le Portugais a pris soin d’encenser son joueur « Morgan est un grand professionnel, un garçon fantastique, très honnête, très ouvert », a énuméré Mourinho.

« Il m’a ouvert son cœur deux fois, a confié The Special One. Ma réponse est simple : s’il joue régulièrement avec moi, je lui dirai : "pas question". S’il ne joue pas, je n’ai pas le droit de lui dire : "tu ne vas nulle part". Alors, ma réponse a été : "si tu as une bonne offre et que la direction pense que cette proposition est en adéquation avec la qualité d’un joueur comme toi, je ne t’empêcherai pas de partir." »

Mourinho et l’offre de WBA

Et pour s’assurer que Schneiderlin a bien compris le message, le technicien a même évoqué la proposition de West Bromwich Albion. « C’est une bonne offre », a estimé l’ancien entraîneur du FC Porto, qui conseille donc à l’international tricolore de faire ses valises. Après ça, on imagine que l’Alsacien n’insistera pas...