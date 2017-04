Man United : Griezmann, Ibra, Lukaku… Mourinho ne rigole plus !

Dans : Premier League, Mercato.

Ce n’est un secret pour personne, le manager de Manchester United José Mourinho n’est pas satisfait de ses attaquants.

A chaque conférence de presse, le coach des Red Devils en profite pour critiquer son secteur offensif. Et rappeler à quel point il tient à son buteur Zlatan Ibrahimovic (35 ans), bientôt en fin de contrat. Un élément d’autant plus important si Wayne Rooney, comme annoncé ces derniers mois, devait quitter le club.

Du coup, la presse anglaise affirme que Mourinho ne réclame pas un, mais plutôt deux attaquants pour cet été. Le premier, on le sait, il s’agit du Français Antoine Griezmann (26 ans), même si l’avant-centre de l’Atlético Madrid assure qu’il ne bougera pas. En revanche, l’autre cible Romelu Lukaku (23 ans), qui avait été poussé vers la sortie par Mourinho à Chelsea, ne cache pas sa volonté d’abandonner Everton.

Griezmann + Lukaku, ça coûte cher !

Ainsi, The Sun indique que Rooney pourrait retrouver son ancienne formation et servir de monnaie d’échange, histoire de faire baisser l’addition estimée à plus de 180 M€ pour Griezmann et Lukaku ! Mais il faut bien le reconnaître, avec ces deux possibles recrues et Ibrahimovic, l’attaque mancunienne aurait de la gueule.