Chelsea : 35 ME par an, Diego Costa ne mord pas à l'hameçon chinois

Ce vendredi, l’affaire Diego Costa a littéralement enflammé la préparation du week-end chez les Blues.

En raison d’un désaccord prononcé avec la cellule médicale du club londonien au sujet de sa forme physique, l’attaquant espagnol a été mis de côté par Antonio Conte, qui estime que son buteur ne fait pas forcément les efforts nécessaires pour être le plus affuté possible. Et quand on connaît la volonté disciplinaire du manager italien, il y avait de quoi s’inquiéter pour l’avenir de l’ancien de l’Atlético Madrid. Mais si Diego Costa a bien été mis de côté pour le match à Leicester, les fans de Chelsea ont été rassurés par plusieurs éléments.

Tout d’abord, par l’intéressé en personne, qui a fait savoir sur les réseaux sociaux qu’il était à fond derrière son équipe malgré ce désaccord de taille. Ensuite, selon ESPN Brésil, l’entourage de Diego Costa a refusé toutes les offres venues de Chine, et notamment une qui lui proposait un salaire de 35 ME par saison, ce qui en aurait fait bien évidemment le deuxième joueur le mieux payé de la planète, derrière Carlos Tevez et ses 40 ME par an. Mais l’heure est visiblement à l’accalmie, et un départ express de Diego Costa ne devrait pas avoir lieu.