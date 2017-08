Arsenal : Lacazette doit prendre exemple sur Ibrahimovic

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Souvent réticent à l’idée de miser gros sur un transfert, le manager d’Arsenal Arsène Wenger a déboursé 60 millions d’euros pour Alexandre Lacazette.

Avec un tel montant, le club londonien a fait de l’attaquant français le joueur le plus cher de son histoire. Preuve que le technicien croit vraiment au potentiel de sa recrue qui, selon lui, possède le profil recherché. « Avec Lacazette, c'est simple. C'est un joueur intelligent. Notre jeu est basé sur la mobilité et la technique, je pense qu'il peut bien s'adapter, a expliqué Wenger. Après cela, on obtient l'efficacité. » Et dans ce domaine, le coach des Gunners aimerait que l’ancien Lyonnais prenne exemple sur une référence au poste d’avant-centre.

« Sa moyenne en France était d'un but toutes les 80 minutes. S'il peut maintenir cette moyenne, ce serait l'idéal pour nous. Cela nous garantirait un but par match, a imaginé l’Alsacien. Bien sûr, les moyennes de but ne sont pas forcément transférables de la Ligue 1 à la Premier League. Mais on pourrait citer l'exemple d'Ibrahimovic qui a presque marqué autant de buts en France qu'en Angleterre. Donc c'est l'objectif que Lacazette devrait se fixer. » Au vu des débuts prometteurs de l’international tricolore, la mission n’est pas impossible.