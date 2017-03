Franck Ribéry se voit bien faire le triplé avec le Bayern

Dans : Bundesliga, Ligue des Champions, Foot Europeen.

A 33 ans, Franck Ribéry a toujours un énorme appétit à l’approche de la dernière ligne droite de la saison. L’ailier français, qui a récemment prolongé au Bayern Munich, a même confié à Bild qu’il voyait bien son équipe refaire le triplé de 2013. A cette époque, sous la houlette de Jupp Heynckes, les Bavarois avaient enchainé les titres en Bundesliga, en Coupe d’Allemagne et surtout en Ligue des Champions.

« Nous avons une grande équipe avec tellement de grands joueurs. Et surtout nous avons en Carlo Ancelotti un coach qui se débrouille très bien. J’ai le même sentiment qu’en 2013. Nous sommes tous en forme, 100 % aptes avec très peu de joueurs blessés. Si nous continuons à jouer comme contre Arsenal ou Schalke, nous allons vivre une très belle fin de saison. Et j’ai l’impression que les matchs à élimination directe en Coupe nous rajoutent de l’adrénaline. On est encore plus motivé », a annoncé l’ancien marseillais, qui sait bien que le titre est quand même en très bonne voie en championnat, avec cinq points d’avance sur Leipzig, et 13 sur le Borussia Dortmund.