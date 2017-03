PSG : Leonardo, Ancelotti… Paris, c’était mieux avant lâche Di Meco

Dans : PSG, Ligue 1.

Quelques jours après la déroute à Barcelone (6-1) en Ligue des Champions la semaine dernière, le président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi a annoncé du changement pour l’été prochain.

Si l’effectif d’Unai Emery sera évidemment concerné, l’organigramme du club de la capitale pourrait lui aussi subir des modifications. C’est en tout cas le conseil donné par Eric Di Meco. En effet, l’ancien Marseillais constate que la crédibilité du PSG a pris un coup avec les départs du directeur sportif Leonardo et du coach Carlo Ancelotti.

« Le PSG n’est pas encore un grand d’Europe, au niveau de l’histoire, a estimé le consultant de RMC. On peut parler du budget, mais quand on regarde l’organigramme du club, qui pèse ? Quand tu avais Leonardo qui faisait venir Ancelotti, de l’extérieur il y avait un autre regard sur le club. Le PSG avait deux cadors que tu n’as plus aujourd’hui. Kluivert, personne n’a compris. Le coach prouve encore. » Et toujours selon Di Meco, les affaires Serge Aurier, non sanctionné pour sa nonchalance à Lorient dimanche, ne redorent pas l’image du club.

Le cas Serge Aurier

« L’autre chose, c’est que quand tu as des objectifs élevés, quand quelqu’un faute au club tu l’écartes, a-t-il conseillé. Que le joueur soit grand ou moins grand… On l’a vu à la Juve avec Bonucci. » Après une dispute avec l’entraîneur Massimiliano Allegri, le défenseur central avait été envoyé en tribunes pour le huitième de finale aller de C1 à Porto. Emery serait-il prêt à trancher de cette manière ? Pas sûr...