PSG : Dugarry annonce la fin de l'aventure Ben Arfa au PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

La vidéo mise en ligne par Hatem Ben Arfa dimanche sur les réseaux sociaux continue de faire des vagues, et pas uniquement pour le côté esthétique de ce clip d'un peu plus de deux minutes. Sur le fond, ils sont nombreux à estimer que Ben Arfa a eu tort de se livrer à ce genre de communication à destination du Paris Saint-Germain et d'Unai Emery. Pour Christophe Dugarry, ce petit film marque la fin de la courte histoire d'Hatem Ben Arfa au PSG et le champion du monde 1998 est désolé de cette saison perdue par l'ancien joueur niçois.

« Cette vidéo, c’est ridicule, mais je n’ai même pas envie de lui tomber dessus. Par rapport à ce qu’il vit depuis huit mois, je pense que ses relations avec Unai Emery sont proches de zéro. Depuis le début de la saison, il a dû jouer 1.000 minutes, ce qui n’est vraiment pas grand-chose. Il joue des bouts de matchs depuis plusieurs mois. Quinze minutes par ci, dix minutes par là. Si je n’ai pas envie de lui tomber dessus, c’est parce que je trouve que son entourage, une nouvelle fois, n’est pas à la hauteur. Ce n’est pas la première fois qu’Hatem Ben Arfa se retrouve à faire passer des messages de manière très maladroite. Le bureau de ton coach, il est en face. Tu dois régler ça comme un homme. Il a 30 ans. Répondre à ses supporters, pourquoi pas. Mais je pense que ça n’aura aucune résonance sur Unai Emery. Ben Arfa au PSG, c’est terminé. Je trouve ça dommage parce qu’il avait peut-être quelque chose de bien à faire (…) Unai Emery ne l’a pas voulu. C’est le choix du président. Les dès étaient pipés dès le départ. Ben Arfa subit plus les événements qu’autre chose », a confié, sur RMC, un Christophe Dugarry assez désabusé sur ce sujet, mais qui ne voit pas comment les choses pourraient changer pour Hatem Ben Arfa.