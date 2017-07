Officiel : Giovanni Sio quitte Rennes et signe à Montpellier

Dans : MHSC, Rennes, Mercato, Ligue 1.

Annoncé depuis plusieurs jours, le transfert de Giovanni Sio de Rennes à Montpellier a été officialisé ce mardi matin par les deux clubs. L'attaquant n'avait pas caché sa colère d'être mis dans le loft du club breton à la reprise de l'entraînement et avait annoncé qu'il était prêt à accepter l'offre du MHSC. Après des négociations, les deux clubs sont donc tombés d'accord et Sio a paraphé son contrat. « Giovanni est un joueur que l’on voulait il y a déjà deux saisons, ça n’a pas pu se faire. J’espère qu’il va marquer beaucoup de buts et qu’il va apporter devant ce qu’il nous manque depuis quelques saisons », a confié Laurent Nicollin.