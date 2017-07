Officiel : Facundo Piriz arrive à Montpellier

Dans : MHSC, Mercato, Ligue 1.

A une semaine de la reprise du championnat, Montpellier a annoncé ce vendredi avoir obtenu le prêt pour un an avec option d'achat de Facundo Piriz, lequel arrive de Grozny (Russie). Agé de 27 ans, ce milieu de terrain défensif a été international U23 avec l'Uruguay. « Je suis très content et j'ai hâte de rejoindre le groupe pour m'entraîner au plus vite. Individuellement j'ai envie d'apporter le maximum à l'équipe et être disponible pour le staff comme je l'ai toujours été et collectivement aider à atteindre les objectifs définis par le club », a confié Facundo Piriz après avoir paraphé son contrat avec le Montpellier HSC.