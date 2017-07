MHSC : Le Graët, Aulas, Platini, Girard... Ils n'oublieront pas Nicollin

Dans : MHSC, Ligue 1, Equipe de France, OL.

Suite au décès de Louis Nicollin, les grands noms du football français ont tenu à rendre hommage à l'ancien président du Montpellier Hérault.

Le football français est en deuil. Jeudi, en perdant l'un de ses plus fidèles admirateurs, sachant que Louis Nicollin était à la tête du MHSC depuis 1974, la Ligue 1 n'est plus la même. Loulou laissera une sacrée trace derrière lui. Et malgré sa personnalité clivante, tout le monde s'est accordé pour lui rendre hommage. Du président de la FFF à René Girard, l'entraîneur avec lequel il a remporté le titre de Champion de France en 2012, en passant par Jean-Michel Aulas et Michel Platini, deux amis proches, tous ont livré leur triste ressenti à propos de la mort de Nicollin, décédé d'une crise cardiaque jeudi à l'âge de 74 ans.

Noël Le Graët : « C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris la disparition de Louis Nicollin. Louis était un ami, un compagnon de longue date, nous avons commencé ensemble dans les années 70. C'était un grand dirigeant, une personnalité du football français, quelqu'un de très humain, passionné et passionnant. Sa carrière dans le football et les affaires ont été remarquables. Il a toujours été très proche de la Fédération, c'était un supporter amoureux de l'équipe de France. C'est une immense perte pour sa famille mais pour nous tous ».

Jean-Michel Aulas : « C'est un choc. Pour moi, c'est plus que la perte d'un ami, d'un collègue... C'est celle d'un homme assez exceptionnel. Il avait une vision que le foot lui a permis d'exprimer et il était aussi un grand chef d'entreprise. Peu connaissait cette dimension du personnage. Mais c'est évidemment d'abord une perte humaine. C'était un précurseur du foot pro. Il a su transformer un club amateur en un club structuré ».

Michel Platini : « Louis était mon ami le plus proche dans le football depuis 30 ans. Nous avons tout partagé, nos joies, nos peines, nos bonheurs familiaux et nos chemins professionnels. La simplicité de Louis était sa noblesse. J'aimais tout chez cet homme exceptionnel. Je l'aimais tout simplement comme on aime un frère. Une partie de moi vient de disparaître. La vie est tellement injuste lorsqu'elle vous prend des êtres, qui, comme Louis, vous rende l'existence plus belle. Je voudrais envoyer toute ma force et mon soutien à Colette, son épouse, et à ses fils, Olivier et Laurent ».

René Girard : « C'est vraiment quelque chose auquel on ne s'attendait pas. ça fait presque déjà un grand vide. C'est une nouvelle terrible, je veux avoir une pensée pour Colette, Olivier et Laurent (son épouse et ses fils) qui doivent être dans la douleur. C'est un personnage du Montpellier Hérault et du football français qui s'en va. C'est vraiment quelqu'un de hors pair qui nous quitte ».