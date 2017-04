MHSC : Gasset verse une larmichette pour le PSG

Dans : MHSC, Ligue 1, PSG.

Jean-Louis Gasset, entraîneur du MHSC, après la défaite au PSG (2-0) : « Paris est fort. Il aurait fallu faire le match parfait et marquer en premier. On a eu deux ou trois occasions en première mi-temps. Si on avait marqué en premier, ça les aurait fait douter. Ça ne s’est pas passé. De l’émotion de revenir à Paris ? C’est de revoir ces joueurs-là. Je dis toujours que ce sont des grands joueurs, mais surtout des grands messieurs. Ils m’ont témoigné des choses dans un moment difficile où j’ai beaucoup apprécié. On a eu du plaisir à se revoir. Le PSG champion ? Il faut que Monaco fasse deux faux-pas. Peut-être dimanche à Lyon », a-t-il déclaré sur Canal+.