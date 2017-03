MHSC : Gasset a honte pour Montpellier

Dans : MHSC, Ligue 1, Bordeaux.

Jean-Louis Gasset (entraîneur de Montpellier après la correction prise ce samedi à Bordeaux): « C'est dur de dire qu'on a fait un bon match en perdant 1-5. On a fait des cadeaux et en sept minutes, on a anéanti les 30 premières minutes qui étaient assez bonnes. On a fait trop d'erreurs techniques pour pouvoir figurer dans un match de L1. Des pertes de balle et des contres contre une défense écartée, c'était la journée des cadeaux. Je suis préoccupé. Perdre à Bordeaux est une chose que l'on peut comprendre mais perdre en donnant le match, ça m'ennuie un peu plus. Je vais bien réfléchir à quelques problèmes. Si les joueurs n'étaient pas impliqués, on n'aurait pas fait la 2e mi-temps que l'on a faite. Il y avait de l'orgueil. On est revenu au score grâce au penalty. On aurait aimé mettre un 2e but, il y a eu un sauvetage sur la ligne, on nous a refusés un but limite en première période. On doit avoir un sentiment de honte. J'espère que cette gifle va nous être salutaire pour la suite. Il va falloir qu'il y ait une grande réaction. »