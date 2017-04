MHSC : A bientôt 40 ans, Hilton réclame une faveur aux dirigeants

Dans : MHSC, Ligue 1.

En fin de contrat en juin prochain, Vitorino Hilton a déjà pris sa décision. Mais ce n’est pas forcément celle que l’on attendait.

Alors qu'il fêtera ses 40 ans en septembre, le défenseur central n’a pas l’intention de raccrocher les crampons. Au contraire, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille souhaite repartir pour une saison supplémentaire. Reste à savoir ce qu’en pensent les dirigeants héraultais, qui s’interrogeront forcément sur la condition physique du joueur de champ le plus âgé de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Hilton a tenté de convaincre ses supérieurs.

« Pour le moment, franchement, je ne pense qu'à jouer au foot, a assuré le Brésilien. Je prends encore du plaisir. Je connais pas mal d'anciens joueurs qui ont arrêté et qui ont des regrets. Peut-être que plus tard, j'aurai la possibilité de rester à Montpellier pour travailler au club. C'est quelque chose que je peux envisager. À mon âge, beaucoup de questions se posent. Si je suis encore là la saison prochaine, j'essayerai d'aider le club le plus possible, même si je joue moins. » La fin de saison pourrait influencer la décision du MHSC, toujours en course pour le maintien.