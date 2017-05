Lorient : Casoni crache sur un arbitrage favorable... à Bastia

Dans : Lorient, Ligue 1, Bastia.

Bernard Casoni, entraîneur de Lorient, après la défaite face à Bastia (2-0) : « Il y a deux actions qui font polémique. Cela fait beaucoup dans la situation où nous sommes. On essaye de faire abstraction, surtout que nous avons fait une bonne première mi-temps. Bastia sur la deuxième mi-temps mérite sa victoire, grâce à Crivelli, Saint-Maximin et Danic. On n'a pas pesé beaucoup offensivement. On a pas mal d'atouts à ce niveau-là, à nous d'en tirer les enseignements. La première mi-temps était de bonne facture. On a fait ce qu'il fallait, on aurait pu ouvrir le score. A nous de reprendre le dessus et de repartir du bon pied dès lundi, avec le gros match qui va se jouer contre Bordeaux. On va positiver. Il y a deux mois de ça on était en mort clinique, et là nous sommes toujours en vie pour le maintien ».