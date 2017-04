FLC : Casoni a osé, Lorient ne doit pas s'enflammer

Dans : Lorient, Ligue 1.

Bernard Casoni, entraineur de Lorient, aprs la victoire 1-0 face à Caen : « C'est une victoire méritée, qui a été construite. J'ai bien aimé l'attitude de mes joueurs. Nous étions motivés, mais très mesurés. On était dans la maîtrise de soi. On a fait une très bonne entame de match. On s'est procuré pas mal d'occasions. Ce n'est pas évident dans la situation dans laquelle nous sommes. Notre entame de deuxième mi-temps a été difficile. Mais même après l'expulsion (de Bellugou), nous sommes restés organisés et sereins, en nous créant pas mal de situations de contres. On aurait pu marquer un deuxième but. Mais on ne va pas faire la fine bouche. Le public a aussi répondu présent. C'est important de l'avoir derrière nous. Maintenant, on ne va pas s'enflammer non plus. Mais ça remonte le moral ».